Atendimentos serão realizados no próximo sábado (dia 23), no período da manhã; objetivo é informar a população sobre as principais doenças cardiovasculares

publicado em 20/09/2017

Os alunos do curso de Pós-Graduação em Gerontologia e da Liga de Cardiologia da graduação em Medicina da Unifev promoverão, no próximo sábado (dia 23), diversas atividades em prol da conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. A iniciativa, intitulada Caravana do Coração, será realizada na Concha Acústica, no período da manhã.

De acordo com o responsável pelo projeto e coordenador da especialização, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, a ação comunitária será alusiva ao Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro.

“A programação abrange atendimentos e avaliações preventivas, relacionadas ao controle de Glicemia, ao Índice de Massa Corporal (IMC) e à frequência cardíaca. As pessoas que passarem pelo local também receberão orientações e informações sobre os principais problemas cardiovasculares e metabólicos”, explicou.

Em consonância com o projeto, será realizado no próximo dia 30, no Auditório da Cidade Universitária, um ciclo de palestras, cujo objetivo é discutir estratégias de prevenção e tratamento, direcionadas às doenças do coração.

O evento, promovido em parceria com a Sociedade Paulista de Cardiologia (SOCESP), é destinado a profissionais e estudantes da área da Saúde.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.