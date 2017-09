Ação é voltada para as famílias atendidas e acompanhadas pelos serviços e programas do Cras Leste, na Praça João Paulo II, às 9h

publicado em 22/09/2017

O evento da Prefeitura de Votuporanga conta ainda com as parcerias de diversas Secretarias municipais

A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro de Referência em Assistência Social – Cras (zona Leste) promove neste sábado (23/9) Ação Comunitária em Simonsen, um dia de convivência e lazer para as famílias do território atendidas e acompanhadas pela unidade. O evento gratuito será das 13h às 17h, na Praça “Papa João Paulo II” e estão programadas atividades esportivas, de lazer e culturais, orientações e serviços.

O objetivo do evento é desenvolver a mobilização social e o protagonismo da comunidade, fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, o sentimento de coletividade e a organização comunitária por meio do estímulo à participação cidadã.





Serão realizadas dinâmicas e ações pensadas para o público infantil; os adultos receberão orientações junto ao Procon (Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor), Banco do Povo, e informações sobre os cursos do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra).





O evento da Prefeitura de Votuporanga conta ainda com as parcerias de diversas Secretarias municipais. O Cras Leste fica na rua Bororós nº 107, São Cosme e atende pelo telefone 17 3423 2592.





O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social. A unidade atua como principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas vulneráveis e risco social.









13h – Abertura:





• Atividade Esportiva e Orientação com Educador Físico;





13h30’:





• Apresentação Projeto Axé Criança;





13h às 17h:





• Orientações com o CRAS Leste;





• Atividades de lazer (Algodão doce, pipoca, cama elástica, brinquedo inflável, pintura de rosto e escultura de bexiga);





• Atividades de Recreação: Brincadeiras e Teatro (Belinha e Cia);





• Aferição de Pressão Arterial, Teste de Destro e Orientações de Saúde;





• Orientações com o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador;





13h às 15h:





• Oficinas de Brincar e Contação de Histórias – Bibi fonfom;





• Atividade Infantil (desenho para colorir) e Orientações com o CRAM e CREAS;





13h às 16h:





• Orientações com o CTMO – Centro de Treinamento e Mão de Obra e Banco do Povo;





14h às 16h:





• Orientações com o PROCON (Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor);





• Orientações com o Conselho Tutelar de Votuporanga;





14h às 17h:





• Apresentações Culturais – Crianças e Adolescentes do Bem Viver II de Simonsen:





? Musicalização (Professor Juliano) – Músicas: “A noite”, “Pássaro de Fogo” e “Era uma vez”;





? Apresentações de Dança: 10 músicas coreografadas;