publicado em 21/09/2017

A paralisação parcial por alguns sindicatos da categoria não afeta os serviços de atendimento (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Apenas um funcionário dos Correios de Votuporanga aderiu à greve nacional da categoria ontem. De acordo com Claudio Roberto Guxardi, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São José do Rio Preto e motorista do Sedex, somente ele entrou em greve na cidade.

O diretor explicou que entre os motivos da greve estão o fechamento de agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, redução no número de funcionários e mudanças no plano de saúde.

“Queremos manter os nossos direitos. Somente eu entrei em greve hoje (ontem), o que não deve atrapalhar o funcionamento e entrega de correspondências, mas na próxima semana será realizada uma assembleia e a partir de terça-feira Votuporanga decide se entra ou não em greve”, explicou Claudio Roberto Guxardi.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos de São José do Rio Preto, que abrange mais de 100 cidades, 70% dos funcionários aderiram a paralisação, que são cerca de 120 carteiros. Por determinação da Justiça, 30% dos funcionários devem trabalhar mesmo em período de greve.

Em contato com os Correios, a empresa informou ao A Cidade que os empregados em Votuporanga estão trabalhando normalmente e explicou que a paralisação parcial por alguns sindicatos da categoria não afeta os serviços de atendimento.

“Até o momento, todas as agências, inclusive nas regiões que aderiram ao movimento paredista, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis. Nesses locais, a empresa já colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. Os Correios informam que o movimento está concentrado na área de distribuição”, explicou os Correios.

O levantamento parcial realizado na manhã de ontem pelos Correios mostrou que 93,17% do efetivo total dos Correios no Brasil estão presentes e trabalhando — o que corresponde a 101.161 empregados, número apurado por meio de sistema eletrônico de presença. No interior de São Paulo, 93,3% do efetivo está presente e trabalhando, o que corresponde a 10.388 empregados.





Negociação

As negociações com os sindicatos que não aderiram à paralisação ainda estão sendo realizadas nesta semana. “Os Correios continuam dispostos a negociar e dialogar com as representações dos trabalhadores na busca de soluções que o momento exige e considera a greve um ato precipitado que desqualifica o processo de negociação e prejudica todo o esforço realizado durante este ano para retomar a qualidade e os resultados financeiros da empresa”, afirmou a empresa.