publicado em 29/09/2017

O corpo do morador de Votuporanga Diego de Carvalho foi localizado na manhã desta sexta-feira (29) (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Aline Ruiz

O corpo do morador de Votuporanga Diego de Carvalho foi localizado na manhã desta sexta-feira (29) pela equipe do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto e Araçatuba, com o apoio da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná. Diego era a segunda vítima do acidente que aconteceu no último domingo (24), quando o barco em que o rapaz estava com outras três pessoas virou.

As buscas pelo corpo do rapaz tiveram início na segunda-feira (25), quando os dois sobreviventes do acidente, Devanir de Oliveira, o Devanir do queijo da praça São Bento, e o seu funcionário, Walace dos Santos, conseguiram nadar até a margem e pedir ajuda. O outro homem que estava com eles, Marcos Domingues de Oliveira, também morreu e estava amarrado junto ao barco.

O corpo do conhecido Marquinhos Funileiro foi sepultado na última terça-feira (26), no Cemitério Municipal de Votuporanga. Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento do corpo de Diego.

O acidente

O acidente aconteceu no último domingo (24) após o barco com quatro pessoas virar no Rio Tietê. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto, o corpo Marquinhos foi encontrado e amarrado ao barco, que estava a cerca de dois quilômetros de onde virou. O outro pescador, Diego de Carvalho, também foi preso ao barco, mas acabou se soltando, segundo os sobreviventes.

Ainda de acordo com a corporação, os sobreviventes alegaram que passaram a madrugada da última segunda-feira (25) segurando o barco virado dentro da água, mas a água estava gelada e pode ter sido a causa da morte. Quando amanheceu, eles nadaram até a margem e pediram ajuda.