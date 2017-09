Leonardo Ribeiro Felipe, do 3º ano do Ensino Médio da E.E Antônio Ferreira Barbosa, foi o ganhador de dois notebooks

publicado em 27/09/2017

O Concurso Cultural “Expressão de Talento”, promovido pela UNIFEV, neste segundo semestre de 2017, já tem um vencedor.

O grande ganhador é o aluno Leonardo Ribeiro Felipe, 18 anos, matriculado no 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa, de Iturama – Minas Gerais (MG). Como prêmio, o jovem receberá dois notebooks, sendo um para seu próprio uso e, outro, para utilização de seu colégio.

De acordo com o campeão, logo que soube da oportunidade, já tinha em mente a frase que o representaria na competição. “Quando me falaram do Concurso, imaginei rápido o que ia escrever e fui melhorando, com a ajuda dos meus professores. Agora, que venci, poderei usar o notebook para fazer minhas pesquisas. Eu não tinha computador em casa e mal conseguia usar o meu celular para acessar a internet”, contou.

O Concurso Cultural “Expressão de Talento” premiou a melhor frase/texto que abordou o que a UNIFEV significava para cada participante. Felipe disse que o Centro Universitário de Votuporanga representava um universo de escolhas que poderiam ser feitas por ele, razão pela qual a frase “um universo de escolhas feitas por você”, foi a escolhida pela Comissão.

“No momento em que recebemos a notícia, nossos educadores ficaram muito felizes por ele. Sem dúvida, é uma valorização do trabalhado que é realizado em sala de aula, diariamente. Isso incentiva os jovens a buscarem os seus objetivos”, afirmou Eliane Aparecida Dias, vice-diretora da Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa.

Conforme o regulamento, a entrega dos dois notebooks será realizada no próximo dia 3 de outubro, por representantes da UNIFEV, no colégio do aluno vencedor, em Iturama.

MOSTRA

O Concurso Cultural foi a grande novidade da Mostra UNIFEV que, em 2017, completou 10 anos de realizações ininterruptas. Cerca de 150 escolas foram convidadas a participar do evento e da disputa que envolveu alunos de três diferentes estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.