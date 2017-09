Setembro também é o mês de intensificar as ações de Combate ao Aedes. Neste sábado (23/9), a partir das 9h, uma grande intervenção na praça cívica, em frente à Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, irá concluir o mês de mobilizações que vem sendo realizadas pelo comitê municipal de enfrentamento ao vetor.

Nesta ação serão feitas orientações sobre o controle ao Aedes – que transmite as doenças como a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, dúvidas da população serão tiradas, e para as crianças, brincadeiras, com muitas informações, dinâmicas, gincanas e brindes. A Corporação Musical “Zequinha de Abreu” também se apresentará no local. Toda população está convidada a participar.

No decorrer de todo mês uma série de atividades, dinâmicas, apresentações, passeatas, orientações, palestras, interações lúdicas junto aos alunos das unidades escolares do município públicas e particulares, incluindo o distrito de Simonsen. A coordenação das intervenções é da Prefeitura de Votuporanga por meio das Secretarias da Educação e da Saúde, com o apoio das educadoras em saúde responsáveis pelo setor de informação, educação e comunicação.

A educadora em saúde, Patrícia Amâncio diz que nos dias de hoje a prevenção continua como a ação mais eficaz no combate as arboviroses, que são as doenças causadas pelo Aedes Aegypti. E o combate deve começar desde cedo. “Nós acreditamos na determinação e na vontade dessas crianças e por meio dessas orientações vamos reduzir ainda mais a transmissão das doenças causadas pelo Aedes. Entendemos que elas são fundamentais na mobilização, não só por levarem as informações para casa, mas na formação de uma sociedade mais consciente no futuro”.

Neste mês de setembro, os agentes de endemias e de saúde foram capacitados para atualização das ações da vigilância no controle do mosquito Aedes aegypti. As equipes receberam reforço nas orientações sobre os vírus, sintomas, características do mosquito transmissor, possíveis criadouros e como orientar os moradores no combate de larvas dentro das residências.

Prevenção

A melhor forma de se evitar a proliferação do Aedes é combater os focos com acúmulo de água, ambientes propícios para a infestação do vetor. Por isso, não se deve deixar água parada em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.