O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, recebeu o coordenador de Relações Institucionais do Sebrae-SP, Jocely Teixeira Junior, no Centro do Empreendedor na quarta-feira (20/9), durante passagem dele por Votuporanga.

Jocely estava acompanhado pelo diretor da unidade de Votuporanga, Kleber Guerche e, após conhecer a estrutura do Centro do Empreendedor, projetou algumas ações que poderão ser realizadas em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, principalmente oficinas e cursos de capacitação.

Sobre estas ações, Rolandinho Nogueira disse que "é importante destacar que além de não existir nenhum custo para o município, enxergamos possibilidades múltiplas, que trarão enormes benefícios para os empreendedores, trabalhadores e até mesmo para os próprios servidores municipais", conta o secretário.

Dentre os projetos discutidos, estaria uma capacitação para os pequenos proprietários rurais, sobre como gerir a produção em suas propriedades. "Relatamos ao representante do Sebrae que a Secretaria está agora gerenciando o Banco de Alimentos e deseja ampliar a participação da agricultura familiar no programa, como forma de trazer ainda mais benefícios às entidades assistidas", detalha Rolandinho, assinalando que "ouvimos dele que há possibilidade da oferta de cursos de capacitação e gerenciamento, totalmente gratuitos, para os médios e pequenos proprietários", diz.

Nogueira acrescenta que "o Sebrae também poderá oferecer treinamento para os servidores da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, no intuito de aprimorar o atendimento dispensado aos munícipes, agregando mais valor ao serviço que já é oferecido hoje. Além disso, existe a possibilidade de, num segundo momento, que estes cursos possam ser disponibilizados a servidores de outras secretarias municipais", completa o secretário.

Outro assunto em pauta foi o Super MEI, um programa do Sebrae que possibilita ao Microempreendedor Individual (MEI), soluções técnicas e de gestão, que permitem agregar maior valor às empresas; aprimorar conhecimentos técnicos e de gestão; aumento nas vendas e diversificação de produtos. "A intenção do prefeito João Dado, quando da implantação do Centro do Empreendedor, foi justamente a de oferecer uma central de serviços para empreendedores e trabalhadores e, ao conhecer a nossa estrutura, o coordenador do Sebrae mostrou-se impressionado com as inúmeras possibilidades de parceria, principalmente no Super MEI", informa Nogueira.

A figura do agente desenvolvedor também foi discutida e a Secretaria indicou o diretor de Divisão de Ciência e Tecnologia da Secretaria, Flávio Piacenti para receber a capacitação e atuar junto aos processos de articulação com os atores do desenvolvimento local, nas ações e atividades dos planos de desenvolvimento pactuados entre poder público e sociedade civil. "Seja na criação, multiplicação, desenvolvimento e associação de microempresas, empresas de pequeno porte, seja nos negócios dos microempreendedores individuais e pequenos produtores do meio rural, um agente desenvolvedor pode prestar um significativo serviço à economia do município", conclui Rolandinho.