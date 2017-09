Cidade

Carro e caminhão colidem na SP-310

De acordo com informações, o condutor do carro, que não foi identificado, morreu no local do acidente

publicado em 25/09/2017

(Foto: Colaboração/Leitor) Da redação Um acidente de trânsito foi registrado na rodovia Washington Luís, a SP-310, no trecho que passa por Pereira Barreto. Segundo informações, uma Saveiro colidiu contra a traseira de um caminhão de uma usina. Ainda de acordo com informações, o condutor do carro, que não foi identificado, morreu no local do acidente. A suspeita é que o veículo teria pegado fogo após colidir contra o caminhão.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2017/09/carro-e-caminhao-colidem-na-sp-310-n38137