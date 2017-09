Outras atrações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (27) pela Prefeitura de Votuporanga

publicado em 27/09/2017

(Foto: Reprodução internet)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do prefeito João Dado e secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, divulgou na manhã desta quarta-feira (27), no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, duas atrações de abertura e encerramento do evento, além de outras novidades.

Segundo a secretária, Silvia Stipp, a abertura contará com a apresentação do projeto de música clássica ‘Camerata Darcos’, no dia 21 de outubro. Já o encerramento, no dia 29 de outubro, ficará por conta do Tributo a Jair Rodrigues, por meio dos filhos Jairzinho e Luciana Mello.

Além dessas atrações, foi divulgado o nome da escritora homenageada da edição, Lygia Fagundes Telles, e também confirmados os nomes de cinco escritores, sendo eles Andréa Del Fuego, Caroline Rodrigues, Santiago Nazarian, Carina Castro, Evandro Affonso Ferreira e o curador Reynaldo Damásio.

Artistas locais poderão se inscrever para participar da sétima edição do FLIV, na Secretaria de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.