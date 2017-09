Votuporanga registrou em agosto um índice negativo de geração de empregos, na ordem de 140 demissões, depois de vários meses apresentando uma tendência de alta. Entretanto, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, não se mostra alarmado.

"Estamos alertas e não vemos estes números com tanto pessimismo, até porque o acumulado dos últimos 12 meses ainda é plenamente favorável, já que foram 7.326 contratações contra 6.173 desligamentos, o que ainda gera saldo de 1.153 vagas geradas", completa.

Segundo o último relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado no final da tarde de quinta-feira (21), pelo Ministério do Trabalho, em julho foram gerados 756 novos postos de trabalho, mas com registro de 896 desligamentos, o que dá um saldo negativo de 140 empregos. Os maiores números de demissões foram registrados nos setores de Serviço (112 desligamentos) e Construção Civil (54).