O doador é morador de Mesópolis, que fica na região de Jales, tinha 45 anos e foi vítima de um AVC na última quinta-feira (21)

publicado em 22/09/2017

o procedimento para a doação foi realizado na própria Santa Casa, na última sexta-feira (21), onde vários órgãos foram captados

Da Redação





Uma equipe médica de São José dos Campos veio para Votuporanga em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para buscar órgãos captados na Santa Casa de Fernandópolis, na manhã de ontem. O doador é morador de Mesópolis, que fica na região de Jales, tinha 45 anos e foi vítima de um AVC na última quinta-feira (22).