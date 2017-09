Aline Ruiz





Plínio Bergamo Pinho, de 26 anos, motorista que atrope lou e matou duas pessoas na avenida Emílio Arroyo Hernandes em abril deste ano, pode responder pelo crime de homicídio doloso qualificado - quando assume o risco de matar. A delegada do 2º Distrito Policial, Karina Tirapeli, instaurou o inquérito e enviou para o Fórum da Comarca de Votuporanga indiciando o autor do crime por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e fuga do local do acidente. O promotor Marcus Vinícius Seabra, porém, acusou o jovem pelo crime de homicídio doloso qualificado.

Em conversa com A Cidade, o advogado Douglas Teodoro Fontes, assistente jurídico da promotoria, explicou que mesmo sendo acusado por homicídio doloso, ainda há como o réu apresentar uma defesa. “Ele ainda pode tentar reverter a situação. O próximo passo agora é ouvir ele, as testemunhas e marcar a audiência, posteriormente, se o caso for mesmo para o tribunal do júri, a data é marcada”, explicou.

O acidente

O acidente aconteceu por volta da 0h10 do dia 10 de abril deste ano, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo ao prolongamento. Segundo informações da Polícia Militar de Votuporanga, as vítimas foram atropeladas por uma caminhonete S-10 no momento em que atravessavam a via.