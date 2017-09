A tarifa passará de R$2 para R$2,50 a partir de outubro, segundo consta do Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, nesta terça-feira (12)

publicado em 12/09/2017

O cartão de estacionamento continua sendo adquirido dos agentes ou nos pontos de venda credenciados (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Segundo consta no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, nesta terça-feira (12), a tarifa unitária cobrada pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de até duas horas nas áreas destinadas a estacionamento rotativo pago nas vias públicas, a Zona Azul, terá aumento e passará de R$2 para R$2,50 a partir de outubro.

De acordo com o decreto do prefeito João Dado, a Zona Azul “encontra-se sem recomposição desde 23 de dezembro de 2013, quando através do Decreto nº 8.929 foi fixada em R$2”.

A medida considera a inflação acumulada no período de janeiro de 2014 a agosto de 2017, que é de 26,08%. “Considerando que atualmente a administração do sistema está permitido em caráter emergencial e precário ao Centro Social de Votuporanga. Considerando que sem a recomposição do valor da tarifa do cartão de estacionamento a entidade permissionária não terá condições de operacionalizar o funcionamento do sistema Zona Azul”, consta na divulgação.

O cartão de estacionamento continua sendo adquirido dos agentes ou nos pontos de venda credenciados.