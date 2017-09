Atendimento na parte da tarde fez as doações aumentarem; atualmente, cerca de 30 bolsas de sangue são coletadas por dia

publicado em 16/09/2017

Desde quando mudou o horário, profissionais e doadores já puderam sentir a diferença (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Aline Ruiz

Desde o dia 5 de setem bro, a Unidade de Cole ta de Sangue de Votuporanga mudou o seu horário de atendimento às terças-feiras para a parte da tarde. A mudança se fez necessária após o apelo da população, onde muitas pessoas não conseguiam doar sangue de manhã. Com a mudança, a unidade conseguiu aumentar o número de doadores em 50%, já que antes eram coletadas de 15 a 20 bolsas por dia e hoje são cerca de 30.

Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga informou que às quintas-feiras e todo primeiro sábado do mês as doações continuam no mesmo horário, das 8h às 11h. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional. Às terças as doações são realizadas das 15h às 18h.

Demora no atendimento

Desde quando mudou o horário, no último dia 5, os profissionais do local e os doadores já puderam sentir a diferença, já que nos dois dias a unidade permaneceu lotada e, com isso, a demora no atendimento foi sentida por algumas pessoas, que chegaram a esperar mais de 1h para doar sangue.

Questionada sobre a possibilidade de aumentar os dias de atendimento na parte da tarde, com o objetivo de desafogar o serviço, a Prefeitura explicou que ficou estabelecido em contrato que só poderá ser ampliado a partir de maio 2018, após a reformulação contratual, conforme o convênio entre Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde, Santa Casa, OSS e Hemocentro de Ribeirão Preto.





Coletas

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga abastece a Santa Casa de Votuporanga, Casa de Saúde de Votuporanga, Santa Casa de Riolândia e Santa Casa de Cardoso. De maio a agosto deste ano já foram coletadas 800 bolsas de sangue. Com a mudança nos horários das terças-feiras e o aumento do número de doadores, a expectativa é que as doações aumentem cada vez mais. Dentro destes quatro meses, também foram doadas 217 medulas.

Mais informações podem ser obtidas das 7h às 12h e das 13h30 às 17h, na própria unidade, anexa ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte, ou pelo telefone 3426-7530, ramal 210.