A manhã de sol incentivou cerca de 3 mil moradores a prestigiarem a atividade e participarem de diversas atrações oferecidas no espaço

publicado em 18/09/2017

Horto Florestal de Votuporanga recebeu 300 mudas com o Tem Mais Verde (Foto: Rodrigo Pessôa)

Após 10 anos fechado, o Horto Florestal de Votuporanga (SP) reabriu neste domingo (17) e recebeu 300 novas mudas de diferentes espécies, no projeto Tem Mais Verde. A manhã de sol incentivou cerca de 3 mil moradores a prestigiarem a atividade e participarem de diversas atrações oferecidas no espaço.

Além do plantio, foram disponibilizados estandes para aferição de pressão arterial e glicemia, praça de alimentação, parque de diversões e brinquedoteca. Bandas também se apresentaram no local e animaram o público presente.

As pessoas que prestigiaram o Tem Mais Verde, que é uma iniciativa é da TV TEM em parceria com a prefeitura e a Saev Ambiental, também puderam levar para a casa a muda de uma planta, a fim de incentivar a preservação do meio ambiente.