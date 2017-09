O novo chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, destacou a importância do cadastro antecipado

Em Votuporanga, apenas 10.522 eleitores aderiram a nova tecnologia da biometria (Foto: A Cidade)

Segundo dados atualizados do IBGE (Instituto Brasi leiro de Geografia e Estatística), Votuporanga conta com 92.768 habitantes, sendo que 68.244 são eleitores no município. Desse total, apenas 10.522 compareceram até o momento no Cartório Eleitoral para realizar o cadastramento biométrico. Em conversa com o A Cidade, o novo chefe do cartório, Robson Oliveira, explicou que mesmo não sendo obrigatório o cadastro no município, é importante se antecipar e não deixar para depois. Até maio deste ano, o número era ainda menor. Apenas 11% do eleitorado havia aderido a nova tecnologia.

De acordo com dados disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pouco mais de 15% dos eleitores realizaram a biometria no Cartório Eleitoral de Votuporanga até o momento. O número aumentou apenas 4% se comparado com o mês de maio deste ano.

O cadastro ainda não é obrigatório no município, porém, o número de pessoas que se regularizaram é bem abaixo do esperado, segundo o chefe do Cartório, Robson de Oliveira. Para ele, é importante se antecipar e não deixar para depois, já que o serviço é oferecido por ordem de agendamento, realizado por meio do site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). “O site conta com um serviço de agendamento para quem estiver interessado em regularizar seu título eleitoral e não sofrer sanções, que vão desde cancelamento de documentos, até a perda de benefícios”, completou o chefe do cartório.

Mesmo com tantos avisos e conselhos, muitos eleitores, porém, devem fazer como a maioria dos brasileiros, ou seja, deixar para última hora. “O único problema disso é a fila de espera que pode ficar cada vez maior quando o cadastro biométrico se tornar obrigatório no município. Por isso é importante se regularizar o quanto antes”, ressaltou Robson.





Como se cadastrar