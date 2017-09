O evento foi realizado na última sexta-feira (22), o Centro de Eventos Valério Giamatei, Ilha do Pescador

publicado em 27/09/2017

No início da tarde desta quarta-feira (27), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga fez a entrega das três motos sorteadas durante o 2º Festival de Prêmios realizado na sexta-feira, dia 22, no Centro de Eventos Valério Giamatei, Ilha do Pescador. Maurício José da Costa, Eduardo Fernandes e Adalberto Osmar de Souza foram os contemplados e estiveram na concessionária Albatroz Honda para receberem documentação e as chaves.

Segundo a presidente da Apae, Márcia Gianoti, o evento foi coroado de êxito, “pois tivemos um exército de voluntários e uma maravilhosa adesão da comunidade que novamente contribuiu com a escola ao adquirirem suas cartelas, gerando um lucro líquido de R$ 74.788,57, dinheiro que será usado no custeio”.

A diretoria da entidade confirmou para o final do ano o sorteio de um Fiat Mob, desta vez com sorteio pela Loteria Federal.