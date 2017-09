Iniciativa está sendo realizada nos colégios Esmeralda e Juraci, pelos cursos de Agronomia e Letras

publicado em 29/09/2017

Os alunos dos cursos de Agronomia e Letras da Unifev estão desenvolvendo atividades sobre conscientização ambiental em duas escolas estaduais de Votuporanga, Profa. Esmeralda Sanches da Rocha e Profa. Juraci Lima Lupo.

O projeto, intitulado Comunidade e sustentabilidade ambiental: qual meu papel?, tem o objetivo de promover o ensino prático de conteúdos de Botânica e Ecologia, além de reflexões sobre Educação Ambiental para os adolescentes.

No último dia 27, o curso de Agronomia ministrou oficinas práticas sobre o plantio de pequenas mudas, conservação da natureza, manutenção e consumo de produtos naturais.

No próximo dia 4 de outubro, será a vez dos bolsistas do Pibid/Letras – Português conduzirem debates sobre as principais questões ambientais da atualidade.

De acordo com os coordenadores das graduações, Prof. Dr. Josué Ferreira Silva (Agronomia) e Prof. Esp. Paulo Rogério Ferrarezi (Letras), a principal finalidade da iniciativa é despertar hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos nos participantes, incentivando a cidadania e o trabalho em equipe.