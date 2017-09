A capacitação é gratuita para funcionários das empresas associadas à Airvo/Sindimob

publicado em 28/09/2017

(Foto: Reprodução internet)

O curso é voltado para profissionais das áreas de recursos humanos, departamento pessoal, técnico de segurança do trabalho e pessoas que queiram aperfeiçoar sua área de atuação. O tema abordado será: “Interpretação Jurídica em Saúde e Segurança do Trabalho e Departamento Pessoal”. As aulas terão início no próximo dia 3 de outubro e acontecerão sempre as terças-feiras, das 18 às 19 horas, no auditório da entidade. O curso tem duração de seis meses.

A capacitação tem como objetivo orientar os participantes sobre as normas de saúde e segurança do trabalho e departamento pessoal de forma sistêmica. Durante o treinamento, os participantes terão tópicos de: Conceito do Direito e suas Divisões; Tipos de Interpretação; Fontes do Direito do Trabalho; Hierarquia das normas jurídicas trabalhistas; Empregado X Empregador; Contrato de Trabalho; Integração do Recursos Humanos X Segurança no Trabalho, cálculos trabalhistas, admissão e demissão Interpretação das normas regulamentadoras (NR 4, 7, 9 e 15), entre outras.

Os interessados em participar devem entrar em contato com a Airvo/Sindimob através do telefone (17) 3421 4077 ou pelo e-mail airvo@airvo.com.br. A capacitação é gratuita para funcionários das empresas associadas à Airvo/Sindimob. Para empresas não sócias, o investimento é de R$ 500,00, por funcionário, e pode ser dividido em até quatro vezes.

A sede da Airvo/Sindimob (Associação Industrial da Região de Votuporanga/Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga) fica localizada na Av. Nasser Marão, 2843, no Distrito Industrial I, ao lado da Unifev-Cidade Universitária.