Nesta quinta-feira (28/9), a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realiza uma manhã de muita animação, com atividades físicas, orientações sobre qualidade de vida e saúde, todas voltadas especialmente para o público da terceira idade. Chamado de “Agita Idoso” é uma ação gratuita, em alusão ao Dia do Idoso (1º de outubro).

Todas as atividades serão das 8h às 13h na Praça Cívica (rua Amazonas), junto ao Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”.

Durante o evento, ações importantes na promoção de saúde e prevenção de doenças dos idosos serão disponibilizadas, como a aferição de pressão, testes rápidos de sífilis e hepatites, orientações de profissionais quanto a qualidade de vida e nutricional, atividades físicas, testes de memória, além de orientações sobre prevenção do câncer de boca.

Hoje um dos principais desafios, conforme a Organização Mundial da Saúde, é que a população brasileira envelheça com maior qualidade de vida e mantenha sua capacidade funcional preservada pelo maior tempo possível. Análise realizada por Lima-Costa et al (Fiocruz, 2016), com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013), mostra que 30,1% dos idosos brasileiros apresentavam limitação funcional, definida pela dificuldade para realizar pelo menos uma atividade básica e/ou instrumental da vida diária, e destes 81,2% declaram necessitar de ajuda para realizar uma ou mais dessas atividades.