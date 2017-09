O menor foi apreendido pela equipe da Força Tática de Votuporanga e será encaminhado para a Fundação CASA

publicado em 25/09/2017

A Força Tática de Votuporanga apreendeu diversas porções de maconha com o adolescente de 16 anos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz





A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu, na tarde desta segunda-feria (25), um menor de idade por tráfico de drogas no bairro Patrimônio Velho. O adolescente de 16 anos foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde posteriormente será levado para a Fundação CASA.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento pelo bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Em determinado momento, a equipe da FT, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Edwaldo, se deparou com um indivíduo em atitude suspeita próximo ao cruzamento das ruas Paraná e Venezuela, sendo o mesmo abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foram localizadas com o adolescente de 16 anos várias porções de maconha embaladas e já prontas para venda. Em seguida, os policiais foram até a residência do menor, onde lá encontraram várias porções da mesma droga. Ainda segundo informações da PM, o adolescente usava como ponto de tráfico as imediações da rua Paraná.