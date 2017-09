Encontro será mensal e tem como objetivo fortalecer a rede de networking entre os empresários; primeira edição teve apresentação de case local

publicado em 28/09/2017

Trinta minutos para um bate-papo, troca de experiências, fortalecimento de networking e para ver cases locais que deram certo. Esse foi o primeiro encontro do “Bom dia, associado”, promovido pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga nesta quinta-feira (28/9), para os empresários que integraram o grupo recentemente.

“A nossa ideia é criar momentos para que nossos lojistas fortaleçam a rede de relacionamento que já existe entre eles, além de ajudar no dia a dia de cada um por meio de iniciativas que foram implantadas e deram certo”, explicou o presidente da Associação, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

No encontro desta quinta-feira, os associados viram a importância de enxergar as oportunidades e como isso é necessário em épocas de instabilidade econômica. “O momento serve como portas para inovar. Quem consegue ver além do óbvio, consegue crescer e criar”, destacou durante o bate-papo, o coaching empresarial José Antônio Pansani, da Agiz Treinamentos.

Em seguida, o empresário e diretor da ACV, Ricardo da Rocha dos Santos, apresentou o case da rede de supermercados Porecatu, que atualmente está com tês lojas em Votuporanga e cinco em S. J. do Rio Preto, com mais uma em construção também em Rio Preto. Durante a conversa, Ricardo lembrou que “estamos conseguindo crescer nesse momento, porque lá em 2015 percebemos os primeiros sinais que teríamos que planejar, ouvir nossa equipe e encontrar alternativas para vencer”.

A dica do empresário aos associados foi “olhe para dentro da sua empresa, escute os seus colaboradores. Não deixe de analisar todos os segmentos empresariais, sempre há algo que pode ser agregado nos seus negócios”, finalizou.

Guilherme Augusto Santana, da Votuciclo, participou do encontro. “Foi muito construtivo. Essa troca de experiências com certeza ajuda a empresa”.

Os encontros do “Bom dia, associado” serão promovidos mensalmente. Para saber mais sobre a iniciativa ou ser um associado da ACV entre em contato pelo telefone (17) 3426-4044.