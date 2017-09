A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realiza no próximo dia 6 de outubro o 2.º Seminário da Consciência Negra, que neste ano tem como tema “Traçando a rede da diversidade – o racismo e seus efeitos no cotidiano da população”. O evento integra ainda a programação de 80 anos de Votuporanga.

Já estão confirmadas as palestras do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Deputado Federal Floriano Pesaro e da coordenadora de Políticas para População Negra e Indígena, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Elisa Lucas Rodrigues.

O seminário será realizado no auditório “Nasser Marão”, da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), das 8h às 12h. Tem a parceria do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), hoje presidido por Benedito Donizete Moreira, conhecido como Mestre Lousado. O Conselho está integrado aos Direitos Humanos, estabelecido na Lei Municipal nº 3.556, de 13 de Setembro de 2002 e o Decreto Municipal nº 6585, de 22 de Novembro de 2002.

O evento é gratuito e os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, que fica na rua Pe Izidoro Cordeiro Paranhos, n.º 3183, centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770 ou direitoshumanos@votuporanga. sp.gov.br

Palestrantes

Ministram palestra Floriano Pesaro, deputado federal licenciado e atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo; e Elisa Lucas Rodrigues, coordenadora de Políticas para População Negra e Indígena, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo.

Neste ano, Elisa foi uma das 10 homenageadas com o Troféu Mulher North Shopping 2017, no segmento Política. A edição premiou 10 mulheres, personalidades atuantes, destaque em vários segmentos.

O secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que o seminário tem como objetivo discutir políticas públicas que visem combater o racismo. “Temos o conselho que é muito atuante e sempre busca iniciativas. Como representante de Direitos Humanos de Votuporanga, sou totalmente favorável ao fim da discriminação”, falou.

Emerson Pereira espera que toda a comunidade prestigie o seminário, devido ao relevante gabarito dos palestrantes.

Coronel Helena em 2015

A Secretaria de Direitos Humanos sempre prezou coordenar e controlar as políticas públicas relativas a etnia, enfatizando o negro. Em 2015, trouxe para Votuporanga a Coronel Helena dos Santos Reis, primeira mulher, negra, a ocupar a função no CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior). Foi a quarta mulher a chegar ao posto mais alto da corporação (coronel). Atualmente é a secretária chefe da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo.