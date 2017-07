Com 66 pontos conquistados até agora, Votuporanga segue em boa colocação na 61ª edição dos Jogos Regionais do Interior, em Andradina. O sistema de pontuação confere 9 pontos ao primeiro lugar, 7 aos segundo, 6 ao terceiro, 5 ao quarto classificado, 4 ao quinto, 3 pontos ao sexto, 2 ao sétimo e 1 ponto ao oitavo colocado.

Até o domingo, os atletas de Votuporanga haviam pontuado em 11 modalidades, com destaque para o tênis feminino, primeiro lugar absoluto.

Na classificação final ainda, Votuporanga ficou em segundo lugar no biribol, no xadrez feminino, na natação masculina e no tênis masculino. Em terceiro, ficaram nossos competidores das modalidades de natação feminina e xadrez masculino. O quarto lugar foi assegurado pela natação ACD masculina e karatê masculino, com o vôlei de praia masculino contribuindo com 2 pontos, pelo sétimo lugar na classificação geral.