Para celebrar a data, a Prefeitura elaborou um extenso calendário festivo, que marcará o período do aniversário da cidade com uma série de atividades, que incluem desde inaugurações e atos oficiais até eventos esportivos e culturais.

Entre as festividades, um dos destaques será o tradicional Desfile Cívico, que, a pedido do prefeito João Dado, voltará a ser realizado neste ano, na rua Amazonas, na manhã do dia 8 de agosto, com saída às 9 horas.

Inaugurações

Atualmente, a Prefeitura de Votuporanga conta com mais de 20 obras em andamento, beneficiando áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Por conta disso, o período de comemorações dos 80 anos da cidade será marcado por uma série de inaugurações espalhadas por todas as regiões do município.

No dia 27 de julho, serão inauguradas, às 18h, no Pozzobon, a ampliação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Jonas Pires Correa”, voltada para saúde da mulher e da criança, e a Unidade Básica de Saúde “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina) ”, ambas junto ao Hospital "Fortunata Germano Pozzobon".

Já em agosto, serão inaugurados pelo prefeito: no dia 11, às 18h, o Centro do Empreendedor, sediado no antigo prédio do Senai; no dia 15, às 16h, a nova sede do Conselho Tutelar, no bairro Santa Eliza; no dia 16, às 16h, a nova sede da Central de Atenção do Egresso e Família (Caef), no no Patrimônio Velho; no dia 18, às 15h, a Recuperação da Estrada Vicinal 27 – “Adriano Pedro Assi”; no dia 25, às 16h, o Conjunto Habitacional Vila São Lucas, junto ao São Cosme; e, no dia 30, às 16h, uma Academia de Saúde, no bairro São João.

8 de agosto

A programação do dia do aniversário da cidade já tem início logo pela manhã, às 8h, com uma missa de ação de graças pelos 80 anos de Votuporanga, a ser celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Em seguida, às 9h, terá início o Desfile Cívico, que percorrerá o trecho da rua Amazonas compreendido entre as ruas Tietê e Alagoas. O cortejo, que contará com a participação de atiradores do Tiro de Guerra, estudantes e representantes das forças policiais, seguirá até a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, onde a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto (SP), fará a apresentação do espetáculo musical “Soprando Raízes”, sob a regência e direção artística do maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos.

Já no período vespertino, às 15h, será realizada uma sessão solene, na Câmara dos Vereadores de Votuporanga, em homenagem ao 80º aniversário do município.

Por fim, às 18h, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” executa um concerto comemorativo, sob a regência do Maestro Mazinho Sartori, no Parque da Cultura, junto à avenida Ângelo Bimbato.

Convite oficial

Na próxima semana, autoridades, lideranças e presidentes de entidades e clubes de serviço da cidade receberão o convite oficial da Prefeitura de Votuporanga com a programação completa das atividades promovidas em comemoração aos 80 anos da cidade.

No convite, além da relação de eventos realizados durante o período de festejos, os destinatários também encontrarão um resumo das principais atividades desenvolvidas pela Prefeitura nestes primeiros seis meses.