Com o objetivo de instruir e atender as dúvidas dos profissionais contratados e voluntários que atuam nas cozinhas das entidades assistenciais em Votuporanga, a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde promove na próxima segunda-feira (24/7) uma capacitação sobre as “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”.

As orientações terão enfoque na correta preparação das refeições servidas diariamente nas entidades aos atendidos, como também na manipulação dos pratos preparados para serem comercializados em festas beneficentes. O curso é gratuito e realizado na sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga, das 19h às 22h. Não é necessário fazer a inscrição.

A equipe técnica irá abordar temas relacionados a legislação vigente para o funcionamento adequado das cozinhas; manipulação correta dos alimentos e utensílios e, preparação das refeições servidas e das que serão comercializadas em eventos beneficentes, entre outros. O curso atende às normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, determinando os processos adotados na preparação dos alimentos para garantir condições sanitárias e de higiene.

A diretora de Vigilância em Saúde, Danielli de Abreu Leppos explica que as pessoas que cozinham para este segmento também devem seguir as regras básicas de higiene, mantendo atenção na preparação dos alimentos para que não ocorra contaminação da comida a ser servida ao atendido ou ao consumidor. “Intoxicações alimentares podem acometer quem ingerir alimentos manipulados de forma errada. Cuidados básicos e essências precisam ser adotados na rotina de trabalho dos profissionais ou dos voluntários”, esclarece.

Os participantes da capacitação serão certificados pela Vigilância Sanitária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9787.