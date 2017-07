Candidatos deverão comparecer no local indicado com, no mínimo, 30 minutos de antecedência

publicado em 19/07/2017

A oportunidade que muitos esperavam para conquistar um diploma do ensino superior chegou. Neste final de semana, mais de 820 inscritos realizarão o vestibular da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Polo de Votuporanga. O exame acontece neste domingo (23/7), às 13h na Escola “Dr. José Manuel Lobo” pela entrada da Rua São Paulo - Bairro Patrimônio Novo (de fronte ao Votuporanga Clube).

Para maiores informações, acesse o site www.vestibularunivesp.com.br, na “Área do Candidato”.





A organização pede que os vestibulandos cheguem com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munidos do RG original, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Os portões se abrem às 12h15 e serão fechados, impreterivelmente, às 13h.





A prova será composta por redação e 60 questões de múltipla escolha, que englobam Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências Naturais. Os candidatos terão cinco horas para realizar a avaliação.





A divulgação dos resultados da prova e o desempenho de cada aluno estarão disponíveis a partir do dia 8/8, no site da instituição (www.vestibularunivesp.com.br ). Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas pelos candidatos convocados, uma segunda lista será divulgada a partir do dia 15/8.





Todos os candidatos convocados deverão comparecer ao Polo da Univesp em Votuporanga, para realizar a matrícula, nas seguintes datas:









09, 10 e 11/08/2017 - Matrícula da 1ª lista de convocados

16, 17 e 18/08/2017 - Matrícula da 2ª lista de convocados





De acordo com o prefeito João Dado, “a escolha de Votuporanga como sede de um dos polos da Univesp, é motivo de orgulho e satisfação em poder oferecer essa oportunidade gratuita de formação, que consequentemente leva a geração de emprego e renda”. Isso é possível graças à qualidade da educação do município que esta muito bem estruturada, desde o ensino infantil, passando pelo ensino médio, capacitação profissional e faculdades, concluiu Dado.





Vale ressaltar que a Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. Aulas são oferecidas a distância com professores da USP, UNESP e UNICAMP.