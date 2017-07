Espaços passarão a funcionar no Campus Centro da Instituição, com entrada pela rua Sergipe; objetivo é melhor atender a comunidade interna e externa

publicado em 03/07/2017

A Unifev inaugurará, no próximo dia 31 de julho, as novas instalações da Clínica de Nutrição e do Laboratório de Práticas Gastronômicas da Instituição, no Campus Centro. Anteriormente, eles funcionavam em um prédio da Prefeitura Municipal, localizado na esquina das ruas Minas Gerais com a Pe. Izidoro Paranhos.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, o novo espaço visa a melhorar a realização das aulas práticas e o atendimento ao público.

“A Clínica de Nutrição, por exemplo, promove, mensalmente, cerca de 100 atendimentos gratuitos à população. Já no caso do Laboratório de Práticas Gastronômicas são realizadas diversas atividades de extensão, abertas à comunidade”, explicou.

O prédio, com entrada pela rua Sergipe, abriga dois andares, sendo o primeiro para o uso da Clínica de Nutrição e, o segundo, para o Laboratório de Práticas Gastronômicas.

O projeto, assinado pelo arquiteto e docente da Instituição Prof. Esp. Celso Adalberto Zuanazzi, contemplará salas de aula e de reuniões, laboratório de informática e de bebidas, consultórios e uma cozinha industrial, entre outros ambientes. A execução da obra está a cargo do engenheiro civil Prof. Me. José Afonso Rocha, que também é coordenador do curso de Engenharia Civil da UNIFEV.

Para o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o investimento consolida todas as benfeitorias e construções que a atual gestão tem realizado em ambos os campi.

“A Diretoria-Executiva da FEV está muito empenhada em fazer o melhor para a Instituição, nosso foco são os nossos alunos e, consequentemente, nossos professores, colaboradores e a comunidade em geral. Essa é mais uma obra que beneficiará a todos”.