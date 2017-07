Procedimento tem como finalidade a captação do escoamento das águas das chuvas; investimento foi em torno de R$10 mil

publicado em 13/07/2017

A Unifev finalizou mais uma etapa das obras do Parque Aquático, na Cidade Universitária. O local, que está sendo construído em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, conta com mais de 1,5 mil m² de plantio de grama em cima das galerias pluviais, que foram colocadas no espaço.

De acordo com o engenheiro civil responsável pelo projeto, Prof. Me. José Afonso Rocha, que também é coordenador do curso de Engenharia Civil da Instituição, o sistema de dutos instalados é destinado à captação e escoamento das águas das chuvas.

"A rede de drenagem exerce papel fundamental para o espaço e o seu entorno. O objetivo é minimizar as adversidades, como alagamentos, causados pelo excesso do nível de circulação da enxurrada. O plantio da grama complementa este trabalho para a absorção das águas", explicou.

O investimento para a plantação foi de R$ 7.245,00, e para as galerias, o gasto foi de R$ 3 mil.