Com a transferência do Espaço Empresarial "David Mendonça Pontes" para a nova estrutura do Centro do Empreendedor, junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o Acessa São Paulo, que atende aos bairros da zona sul da cidade, em breve também estará de endereço novo: a unidade passará a atender no Centro de Educação e Cidadania "Leila Valquíria de Souza", no bairro Sonho Meu.

"Queremos continuar garantindo a inclusão digital para os moradores do entorno da Estação, por isso, a opção de manter a unidade na zona sul", explica o secretário da Cidade, Marcelino Polli.