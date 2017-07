Capacidade é coletar 40 bolsas a cada dia de doação, o que ocorre às terças e quintas-feiras, entretanto, os agendamentos de voluntários por dia chegam à metade desse total

publicado em 05/07/2017

O balanço da Unidade de Coleta de Sangue apresentado neste segundo mês de atendimento da nova sede, aponta um discreto aumento no número de coletas, se comparado as doações de maio passado. Nos 30 dias de junho foram coletadas 245 bolsas de sangue, enquanto no mês anterior foram 172 bolsas.

A capacidade da unidade é coletar 40 bolsas a cada dia de doação, o que ocorre às terças e quintas-feiras, entretanto, os agendamentos de voluntários por dia chegam à metade desse total – um registro aquém do esperado.













Primeiro Sábado





Todo primeiro sábado do mês também é dia de doação de sangue na Unidade de Coleta de Votuporanga. No último sábado (1º/7), foram coletadas 54 bolsas de sangue. No primeiro sábado de cada mês, o posto permanecerá aberto das 8h às 12h para atender aos voluntários que trabalham ou estão impossibilitados de doar durante a semana.













Parcerias





No esforço de aumentar a quantidade de bolsas de sangue, a unidade tem firmado parcerias com empresas e instituições, como o Senac Votuporanga, a Flash Net, Roma Rolamentos, Polícia Militar, Bombeiros, Grupo Pacaembu e funcionários dos Escritórios Skala e União. Essas empresas e instituições participam e motivam suas equipes a fazerem doações.