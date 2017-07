Nesta semana, tem arraiá na Zona Norte. O Supermercado Santa Cruz, do bairro Pozzobon, promove sua tradicional Festa Julina em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento será nesta sexta-feira (7/7), a partir das 20h30, ao lado da unidade, na Rua Antônio Escabim. A entrada é um quilo de alimento não-perecível, com exceção de sal e fubá, que será destinado para o Hospital. O evento terá como atrações quadrilha da Associação Antialcoólica, Orquestra de Viola, terço, além das deliciosas comidas típicas como pipoca, chocolate quente, quentão, paçoca, caldo de mandioca e muito mais. A festa é promovida pelo Supermercado Santa Cruz em parceria com Casa de Fogos Pozzobom. “Dona Isaura Feresim Dias começou com uma festa pequena, na rua. Fechamos parceria e, por quatro anos consecutivos, realizamos no estacionamento da nossa unidade. Esta é a 12ª edição e já colaboramos com diversas entidades como Santa Casa, Lar Viver Bem e São Vicente de Paula”, disse Edilson Pereira Batista, organizador. Ele falou sobre a iniciativa de colaborar com Hospital. “Nós sempre fomos vinculados à causa social. O empreendedor José Delgado, um dos fundadores do Santa Cruz, tinha preocupação forte com a nossa Santa Casa e resolvemos dar continuidade neste legado”, complementou. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a parceria. “É preciso enaltecer a ação do supermercado Santa Cruz e, sobretudo, dos funcionários da loja, já que eles escolheram a Instituição que será beneficiada pela arrecadação da Festa Julina. Isso me alegra muito, por ser o reconhecimento ao trabalho do Hospital e seu benefício para a população atendida. Quero convidar a todos a prestigiar este evento, que irá auxiliar a salvar vidas”, finalizou.