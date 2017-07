Dentro do projeto Soldado Mirim, esta segunda-feira foi dia de cinema para os integrantes. O "pelotão" assistiu ao filme "Meu Malvado Favorito 3", no Cine Votuporanga, numa sessão exclusiva, que deu direito a pipoca e refrigerante. O sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG e coordenador do projeto, agradeceu ao proprietário do cinema, Cláudio Rossete, por ser mais um parceiro no projeto de inclusão social, que é desenvolvido em conjunto com a Prefeitura de Votuporanga e a sociedade local.

Na próxima quarta-feira, os adolescentes irão visitar as instalações do Fórum de Votuporanga e, após conhecerem as instalações, assistirão a uma palestra a ser proferida pelo promotor da Criança e do Adolescente, Dr. José Vieira. "Para formar um cidadão pleno é preciso que ele conheça e reconheça cada um dos poderes constituídos, de maneira que possa desenvolver sua consciência crítica, aprimorar sua conduta e adquirir valores morais permanentes", justifica o sargento.

Ele alerta aos pais e responsáveis que à partir das 13h30, os participantes do Soldado Mirim deverão estar nas paradas de ônibus previamente estabelecidas, para o transporte ao Fórum.