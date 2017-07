Aline Ruiz





Mais um roubo foi registrado na tarde desta segunda-feira (10) pela Polícia Militar de Votuporanga. Dessa vez a vítima foi um aposentado de 73 anos, identificado como A.C.. Ele estava a pé quando, na rua Tocantins, um jovem se aproximou e assaltou o senhor sob forte ameaça. Cerca de R$ 333 em dinheiro estavam na carteira do idoso, além de documentos pessoais. A PM conseguiu identificar o indivíduo, que foi preso em flagrante. O dinheiro foi recuperado, já a carteira sumiu.

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira, na rua Tocantins, em frente a agência dos Correios. Segundo informações repassadas pela PM para o A Cidade, o aposentado estava caminhando quando foi abordado por um jovem de 19 anos, identificado como J.D.S.V., morador de Cardoso. Sob forte ameaça e violência física, o rapaz roubou a carteira do idoso, que continha R$ 320. O fato foi presenciado por testemunhas, que acionaram a polícia em seguida.

Com as informações e características do indivíduo, a equipe da Força Tática da Polícia Militar deu início ao patrulhamento com o intuito de prender o jovem, que fugiu sentindo Vila América. Em determinado momento, a equipe avistou o rapaz na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, no interior de uma loja de roupas.