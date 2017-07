Entre os dias 17 e 22 de julho, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura, sedia a 13ª Semana Integrada de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), realizada com o apoio da Prefeitura de Votuporanga e o envolvimento de diversas empresas que contam com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Neste ano, o tema do evento é “Dependência digital: os impactos da tecnologia na saúde do trabalhador”. A programação é aberta a toda população e incluirá atividades diversificadas, voltadas para áreas como segurança no trabalho e no trânsito, motivação pessoal, beleza e bem-estar, prevenção de doenças e cuidados com a saúde, além de atrações recreativas para as crianças.

De acordo com o presidente da comissão organizadora do evento, Émerson Santiago Pereira, e o vice-presidente, Vinícius Monteiro Pereira, neste ano, a Sipat pretende atrair um grande número de participantes por meio de ações como: palestras, exposições de equipamentos de proteção individual, oficinas, atendimento em Podologia, massagem, atividades esportivas, campanha de adoção de animais, vacinação contra a febre amarela, além do sorteio de brindes e de uma moto 0 km entre os trabalhadores que participarem efetivamente da programação noturna do evento.

Programação

Toda a programação da Sipat 2017 ficará concentrada nas dependências do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura de Votuporanga. Entre os dias 18 e 20 de julho, serão ministradas capacitações direcionadas aos trabalhadores, das 9h30 às 12h e das 14h às 16h30.

Para participar, os interessados devem baixar a ficha de inscrição na fanpage “Sipat Integrada Municipal de Votuporanga” e enviá-la, preenchida, para o e-mail sipatvotuporanga@gmail.com . “Teremos simultaneidade de palestras dentro do evento, podendo o trabalhador ou participante escolher o tema de seu interesse”, explica Émerson.

As demais atividades do evento serão abertas a toda comunidade e acontecem entre os dias 17 e 21, no período noturno, das 19h30 às 21h30.

Já no dia 22, a partir das 14h, acontece o 1º Circuito Cultural e Esportivo Sipat Integrada, que incluirá ações como: corrida e caminhada, rally de regularidade, encontro de motoqueiros, capoeira, campeonatos de videogame e voleibol, apresentações artísticas, recreação infantil, contação de histórias e presença de food trucks. Mais informações e fichas de inscrição para as atividades do Circuito também podem ser encontradas na fanpage “Sipat Integrada Municipal de Votuporanga”.

Crianças na Sipat

Outra novidade da Sipat deste ano são as atrações pensadas especialmente para o público-infantil. Em sua 13ª edição, o evento promoverá sessões de contação de histórias e contará com uma brinquedoteca e um parque inflável, ambos supervisionados por monitores. “A proposta da Sipat é atender toda a família, com entretenimento e diversão às crianças, enquanto os pais participam da programação”, esclarece Vinícius Monteiro.