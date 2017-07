Segundo os organizadores, o protesto é por conta do “não cumprimento feito em campanha pela valorização do servidor público”

publicado em 08/07/2017

A manifestação começa na frente do CPP (Centro do Professorado Paulista), localizado na rua Amazonas Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Daniel Castro

Um grupo de servidores pú blicos municipais se mo bilizou e realizará hoje uma manifestação contra a Prefeitura de Votuporanga. De acordo com os organizadores, o protesto é por conta do “não cumprimento feito em campanha pela valorização do servidor público”.

A manifestação está marcada para começar às 9h, com saída em frente ao CPP (Centro do Professorado Paulista), localizado na rua Amazonas, 2856, no centro da cidade. O protesto segue até o Cine Votuporanga. Os organizadores solicitaram que os participantes estejam vestidos de preto.

Conforme os trabalhadores, o prefeito, em campanha no ano passado, prometeu que iria valorizar o servidor, principalmente no quesito salarial, promessa essa feita em reunião com os servidores na Câmara e em cartório. No entanto, acrescentam, desde que o chefe do Executivo assumiu, “nós, servidores, tivemos o nosso 14º repartido em 13 prestações, não tivemos a reposição salarial igual ou acima da inflação como prometido e nosso 13º também foi repartido em 2 parcelas”.

O grupo explica ainda que a manifestação não é “para reclamar o que nos foi tirado”. “Queremos apenas o que foi prometido, que a administração pública nos valorize”, destaca. Os trabalhadores não querem que se vote mais nenhum projeto que de alguma forma modifique ou prejudique o servidor sem antes passar por assembleia na Câmara, “e que tais projetos sejam de conhecimento antecipado de todos os servidores, de no mínimo um mês antes, para entrar em votação na Câmara”.

Por fim, o grupo reivindica que a reposição dos salários seja feita sempre igual ou acima da inflação, porque “já que a Administração tem dinheiro para mandar para a Câmara projeto de lei para o 13º salário e adicional de férias para o prefeito, vice, vereadores e secretários”. “Acreditamos ser possível o aumento acima da inflação a todos os servidores. Contamos com a presença de todos os servidores e de seus familiares e amigos também”, conclui. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Votuporanga garante que não tem nada a ver com a manifestação programada para hoje.