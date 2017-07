Encontro tem como objetivo firmar parceria do ADE Noroeste Paulista com projeto RAE – Rede de Apoio à Educação – do Instituto Natura para a realização de 5 Encontros Formativos no 2º Semestre de 2017

publicado em 06/07/2017

No próximo dia 12, Votuporanga recebe encontro que reúne secretários de educação e técnicos de 53 municípios da região. O objetivo do evento é discutir a respeito da construção de uma parceria dos municípios de ADE com o projeto RAE que visa promover o trabalho colaborativo intermunicipal, a partir dos desafios do território. Profissionais da consultoria Oficina Municipal também participarão da reunião para facilitar os diálogos.

O evento é uma iniciativa do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista), em parceria com o projeto RAE (Rede de Apoio à Educação, iniciativa do Instituto Natura). “A partir do trabalho em conjunto, queremos uma gestão mais organizada para a nossa educação, o que levaria a um aumento do nível de qualidade do ensino que oferecemos aos nossos alunos”, declarou a coordenadora executiva do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo e Secretária da Educação de Votuporanga, Encarnação Manzano.

“O ADE Noroeste Paulista realiza um importante trabalho na educação municipal regional, nosso desejo é contribuir para aprofundar este trabalho colaborativo”, explica o coordenador da RAE, André Lopes. “Trabalhar junto e trocar experiências, possibilitam uma maior capacidade de realizações.” completa.

Os munícipios convidados para a reunião são:

Álvares Florence, Américo dos Campos, Aparecida D’ Oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guaraci, Indiaporã, Jales, Macedônia, Macaubal, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Olímpia, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D´oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D´oeste, Santana da Ponta Pensa, Santa Salete, São Francisco, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Urânia, Vitória do Brasil, Valentim Gentil, Votuporanga.

Sobre o Instituto Natura

O Instituto Natura (iN) – www.institutonatura.org.br - é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que busca contribuir com a transformação da educação pública no Brasil e nos países da América Latina onde a Natura atua. O Instituto Natura contribui para disseminar princípios de comunidade de aprendizagem, estimular um ecossistema gerador de inovações na área educacional e apoiar o fortalecimento de pessoas organizações que participam da educação: professores, escolas, gestores públicos e consultoras Natura. O Instituto também fomenta a discussão e implementação de iniciativas nos temas: escola em tempo integral, regime de colaboração e disseminação de princípios de comunidade de aprendizagem.

Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo visa promover o desenvolvimento educacional, no âmbito do crescimento sustentável do território que é composto atualmente por 53 municípios do Noroeste Paulista.

Lançado em 2009, o Arranjo tem como eixo estruturante o PAR (Plano de Ações Articuladas), ferramenta gerencial criada pelo Ministério da Educação, que, por meio de análise do quadro educacional do município, indica as medidas prioritárias e os respectivos planos de ação para realizá-las. Os municípios pertencentes ao Arranjo do Noroeste Paulista definem as prioridades a serem enfrentadas a curto e médio prazos e, entre os seus diferenciais, destacam-se a cooperação entre os municípios, a troca de experiências entre eles e a superação do discurso da impossibilidade.