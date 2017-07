Um grande viveiro com 5 mil mudas de eucalipto será implantado pela Saev Ambiental ao redor da Estação de Tratamento de Esgoto de Votuporanga “Antônio Aparecido Polidoro” – ETE. As mudas de Eucalyptus Citriodora (eucalipto cheiroso) serão usadas como uma barreira vegetal, que darão origem a um cinturão verde em volta da estação.

“O objetivo do projeto é usar as árvores para fazer uma barreira vegetal no entorno das lagoas da ETE, visando minimizar possíveis odores, amenizar o impacto visual do empreendimento, proteger o sistema de ação antrópica, melhoria das condições edafoclimáticas e produção sustentável”, comentou uma das técnicas responsáveis pelo projeto e Diretora de Divisão de Licenciamento Ambiental da Autarquia, engenheira agrônoma Vanda Aparecida Bazzo.

De acordo com a chefe de Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais e também responsável pela iniciativa, a bióloga Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, a Superintendência atende ao marco regulatório ambiental e demonstra à população o compromisso de trabalhar para qualidade de vida de forma sustentável.