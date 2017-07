A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga irá inverter o sentido de um trecho da rua João Cruz Oliveira, no bairro Comerciários a partir desta quinta-feira (13/07).

Esta alteração no sentido da via ocorrerá no trecho que compreende a avenida João Gonçalves Leite até a rua Tereza Poloni Padovez.

A mudança, segundo a Secretaria, atende a uma solicitação dos moradores daquela região da cidade, e tem o objetivo de facilitar o trânsito de motoristas que trafegam pelas referidas vias.