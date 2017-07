De acordo com o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, cerca de oito bairros serão contemplados nesta primeira etapa do recapeamento. Entre eles, estão: Jardim Morini, Chácara das Paineiras, Chácara da Aviação, Chácara Ferrari, Jardim Terras de São José, Terras de São João, Vale do Sol e Vila Marin. Os trabalhos na região sul seguem pelos próximos 15 dias. “Serão aproximadamente 27 quarteirões beneficiados”, afirmou o secretário.

As melhorias estão sendo executadas com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 490 mil liberada pelo Governo Federal por indicação do Deputado Federal Floriano Pesaro. A contrapartida do município é de R$ 4,9 mil, totalizando R$ 495 mil em investimento.

Segundo o prefeito João Dado, o objetivo é recuperar as vias deterioradas devido à ação do tempo e ao desgaste da camada de asfalto. “Sem dúvida, a população será a maior beneficiada pelas ruas pavimentadas. A cidade ficará mais bonita, os motoristas terão mais tranquilidade no trânsito e os pedestres e ciclistas também terão mais comodidade”, destacou.

O Prefeito aproveitou a oportunidade para frisar que mais de 850 toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas na recuperação de outras vias da cidade desde o início do ano, levando o benefício a locais que não recebiam melhorias há muito tempo.