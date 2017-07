O Procon de Votuporanga, órgão vinculado à Prefeitura, em parceria com o Procon de São José do Rio Preto alerta para um golpe que está fazendo vítimas em toda a região. Ambos começaram a receber no mês de abril deste ano, diversas denúncias relacionadas a uma empresa organizadora de eventos, “Seven Produções”, que faz a venda de shows e cancela de última hora, e não devolve o valor pago pelo ingresso aos consumidores.