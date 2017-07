Na oportunidade, estiveram presentes membros da Diretoria e curadores da Fundação Educacional de Votuporanga, além dos profissionais responsáveis pelo projeto

publicado em 10/07/2017

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos esteve na manhã desta segunda-feira (dia 10), na Cidade Universitária para a apresentação do início das obras do Complexo Poliesportivo.

Na ocasião, estiveram presentes membros da Diretoria Executiva, Paulo Roberto Albertoni e Oscar Guarizo; do Conselho Fiscal, Luiz Henrique Neves e demais curadores da Instituição; o Reitor, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral e o coordenador do curso de Educação Física da UNIFEV, Prof. Me. Valter Brighetti.

O engenheiro civil responsável pelo projeto, que também é coordenador da graduação em Engenharia Civil da UNIFEV, Prof. Me. José Afonso Rocha e o arquiteto e docente Prof. Esp. Celso Adalberto Zuanazzi acompanharam a visita e tiraram as dúvidas sobre a construção.

De acordo com o Dr. Celso Luiz Alves dos Santos a uma obra é muito importante, pois é um sonho antigo desde seu primeiro mandato como presidente, em 2003, onde já havia a ideia da construção do Complexo Poliesportivo, e que agora, está se tornando realidade. “Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a toda Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e demais curadores que fizeram a aprovação do projeto para que ele existisse. Não posso me esquecer de agradecer ao ex-prefeito Junior Marão, que em comum acordo, nos cedeu de volta o espaço onde será feita a construção”.

Para o Diretor-Presidente, o local terá um ganho significativo para a Instituição com um salto de qualidade. “Será um ambiente que contemplará tanto o Colégio Unifev, que será uma Escola completa com piscina, quadras de basquete, handebol, campo de futebol e salas para a prática do judô, quanto para o curso de Educação Física que terá uma ampliação das práticas pedagógicas. Mais do que isso, todos os nossos alunos das demais graduações terão a oportunidade de desfrutar do Complexo Poliesportivo, por isso só temos o que comemorar”, finalizou.

A obra possui um investimento estimado de R$ 2,3 milhões e terá uma área total de 2.198,42 m², e prevê a construção de um conjunto aquático infantil, uma quadra poliesportiva com outra piscina maior, um quiosque e uma quadra de areia. A inauguração do novo espaço está prevista para o fim de 2017.