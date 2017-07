De 3 a 8 de agosto Votuporanga festeja os 80 anos de fundação com o Fisav Rodeo Show. A festa é 100% filantrópica e organizada pelo Fisav (Fundo das Instituições Sociais Associadas de Votuporanga) no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na vicinal de acesso à Parisi.

Na manhã desta sexta-feira (14/7), o prefeito João Dado confirmou o apoio da Prefeitura na realização do evento e anunciou o pagamento do cachê artístico do cantor votuporanguense Gustavo Mioto que se apresenta no dia 8 de agosto, data de aniversário da cidade. O show terá entrada gratuita a todos.

“O Fisav tem um papel fundamental no auxílio ao trabalho desenvolvido pelas entidades que atendem milhares de pessoas ao longo do ano com assistência social. Não tenho dúvidas da idoneidade e da grande responsabilidade dos organizadores na realização deste evento. Toda a cidade deve apoiar a festa e prestigiar, porque é um evento para a nossa gente”, destacou o prefeito.

O prefeito recebeu o presidente do Fisav, Ademar de Lucas, o Nomura, acompanhado de representantes de todas as entidades associadas para assinar o Termo de Autorização de Uso do Centro de Eventos, para o período de 3 a 8 de agosto, sem custos à festa.