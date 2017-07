Neste domingo (9/7), a Prefeitura de Votuporanga prestará uma homenagem aos soldados combatentes na Revolução Constitucionalista de 1932, numa cerimônia aberta a toda comunidade com a participação da tropa do Tiro de Guerra. A solenidade será realizada às 9h30 na Praça Nozomu Abê, localizada na avenida Nove de Julho.

O evento comemora o feriado estadual do Dia da Revolução Constitucionalista e fará uma alusão especial aos votuporanguenses que lutaram em batalha armada pela queda da ditadura de Getúlio Vargas e em favor da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

Atualmente, a Praça 9 de Julho já homenageia Alfredo R. Simões, Anibal Martins, Aziz José Abdo, Felicio Gorayeb, Felipe Munhos, Hernani de Mattos Nabuco, Judith Freitas S. Saltini, Leônidas Pereira de Almeida, Luiz Saltini, Ofélia Catelli Jabur, Narciso Pelegrini, Olívio Araújo e Nelciades de Oliveira, com um obelisco, inaugurado em 2010, pelo então prefeito Junior Marão. Os nomes estão inscritos numa placa, entronizada pelo prefeito Luiz Garcia De Haro, em 9 de julho de 1976.

Sobre o Dia da Revolução Constitucionalista

O Estado de São Paulo comemora o Dia da Revolução Constitucionalista em referência ao movimento armado da população paulista que veio à tona no dia 9 de julho de 1932, sob o comando dos generais Bertolo Klinger e Isidoro Dias.

Os paulistas reivindicavam a destituição do governo provisório de Getúlio Vargas, a realização de novas eleições presidenciais e a promulgação de uma nova constituição para o país.

A batalha teve seu desfecho no dia 2 de outubro de 1932, quando o exército de São Paulo foi vencido pelas tropas do governo de Vargas. No entanto, apesar de ter sido derrotada no campo de batalha, a Revolução atingiu seus objetivos políticos, já que fortaleceu a luta por uma nova constituição, que, por conta da pressão popular, acabou sendo promulgada por Vargas em 1934.