Na manhã desta sexta-feira (7/7), 15 entidades assinaram o termo de transferência e colaboração para que possam receber, em uma única parcela, o repasse de recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que arrecadou cerca de 180mil, e do Fundo Municipal do Idoso, com 30mil, o que proporcionará mais qualidade de vida para crianças, adolescentes e idosos votuporanguenses.

Os valores foram arrecadados graças às destinações vindas dos cidadãos e empresas votuporanguenses que destinaram seu imposto de renda nas campanhas Leão Amigo da Criança e Adolescente e Leão Amigo do Idoso. Cada unidade assistencial recebe quantias estipuladas de acordo com o Plano de Trabalho que foi apresentado e protocolado no início do ano.

No geral, as entidades de Votuporanga receberam um montante 20% maior vindo do município neste ano, com o repasse de valores e equipamentos de cozinha adquiridos com recursos doados do Fundafresp, por intermédio do prefeito.

De acordo com Sergio Adriano Pereira, Secretário Municipal da Assistência Social, “todo esse trabalho é uma parte da premissa de governo adotada nesta gestão: total atenção ao assistencialismo, cuidando das pessoas, para assim, criarmos uma sociedade mais justa e igualitária”.

João Dado destacou que “o compromisso do município de ampliar o repasse de recursos do município vem sendo cumprido, apesar da União e Estado estarem reduzindo efetivamente o valor per capita transmitido para as entidades, continuarei atuando para que esse repasse seja feito de forma justa, apresentando estudos técnicos a fim de convencer as esferas superiores a reajustar esses valores” .

As entidades receberão os valores abaixo, em uma parcela única, até a próxima semana.