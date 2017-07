Desde o início do ano, em torno de 70 aprovados já estão sendo convocados para iniciarem suas funções nas áreas da educação, saúde, esporte, administração, entre outras.

No próximo dia 18 de julho, 27 novos professores de educação infantil (PEB I) aprovados no processo seletivo realizado em maio deste ano e um aprovado em educação infantil PEB II matemática iniciarão as atividades. Eles vão atuar na rede municipal de ensino infantil e fundamental, em salas da pré-escola ao 5º ano. O edital de convocação dos aprovados no processo seletivo para PEB I foi divulgado no dia 5 de junho.

Na segunda-feira, uma nova convocação será feita. A Prefeitura publicará 41 nomes de pessoas para iniciar o trabalho. A lista de convocação sairá na edição do Diário Oficial do município.

Pelo concurso 003/2014, onze monitores serão chamados também para a educação infantil, além de um vigilante patrimonial.

Relativo ao concurso público 001/2017, serão convocados os sete primeiros classificados para os cargos de direção veicular (motoristas) ,os três primeiros aprovados em contabilidade pública, as três primeiras classificações em administração geral I e outras quatro, para administração geral II. Para os cargos de agentes de combate a endemias serão feitas 14 convocações, entre masculino e feminino.

Os convocados para os cargos de direção veicular desempenharão suas funções em diferentes secretarias, Esporte (1), Saúde (3), Educação (3). Os novos contadores da Prefeitura irão atuar na Secretaria da Fazenda (3) e na Educação (1). Os candidatos aprovados em administração geral I e II irão trabalhar na Secretaria da Saúde (3) e na Secretaria da Administração (1). Os agentes de combate às endemias estarão subordinados a Secretaria da Saúde e irão suprir as demandas das áreas.

A validade do concurso público é de dois anos, contados da homologação final dos resultados, prorrogável uma vez por igual período, a critério da Administração Municipal. O Diário Oficial pode ser acessado no site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br