As 22 famílias beneficiadas com o programa de desfavelamento no bairro São Lucas, implantado pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), deverão receber suas novas casas em breve. A obra está recebendo os últimos detalhes para ser inaugurada no calendário de comemoração de aniversário dos 80 anos da cidade.

As casas estão praticamente prontas, faltam apenas alguns detalhes como finalizar uma camada de pintura e instalar lâmpadas, torneiras, etc. “As ruas do Conjunto Habitacional já receberam pavimentação asfáltica e estão em execução construção de calçadas e paisagismo para finalizar os trabalhos”, disse o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

São 22 unidades com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, todas com aquecedor solar, o que representará uma significante economia de energia elétrica. “Os terrenos medem cerca de 180m² e 43,5m² de área construída, portanto, há possibilidades de ampliação”, explicou o engenheiro da Prefeitura, responsável pelo acompanhamento da obra, Eduardo Segobi Pegolo.

As famílias que serão contempladas já recebem auxílio da Prefeitura desde o início do programa de desfavelamento, em 2013, quando foram realocadas à imóveis alugados pela Administração, já que as novas casas foram construídas na área onde estavam instaladas as moradias irregulares.

Na parceria com a CDHU, do Governo do Estado, a Prefeitura doou o terreno para construção das casas e a Companhia custeou a obra, incluindo projeto arquitetônico.

Matarazzo

A Prefeitura também trabalha, atualmente, com o desfavelamento do Matarazzo, para, assim, eliminar todas as moradias irregulares existentes no município. No momento, segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, está em tramitação a transferência de uma área da União, que somada à uma outra que passa por licenciamento ambiental próxima ao antigo prédio do IBC (Instituto Brasileiro de Café), receberá a proposta de construção de casas individuais, conforme ficou definido em reunião com os moradores.