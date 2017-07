Votuporanga foi uma das 60 cidades do Estado escolhida para ser polo da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A instituição é referência na oferta de cursos de ensino superior à distância em parceria com a USP, Unesp e Unicamp. Nesta quarta-feira (5/7), o prefeito João Dado recebeu em seu gabinete a visita do Diretor da Universidade, responsável pela seleção das cidades no Estado, Ricardo Bocalon que comemorou o bom resultado do curto período de inscrições aberto na cidade.

Em menos de um mês, 850 pessoas já efetuaram o cadastro para o processo seletivo visando as 200 vagas abertas em quatro diferentes graduações, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e Pedagogia. O curso de Pedagogia está sendo o mais procurado com 376 cadastros até o momento.

O Diretor destacou que a escolha de Votuporanga decorreu do potencial de crescimento da cidade e da estrutura e apoio oferecidos pelo município. “O prefeito João Dado nos procurou ofertando o espaço do Polo da UAB para abrigar a Univesp. A Universidade tem cursos de qualidade excelente e é totalmente gratuito. Votuporanga vai perceber que não seremos apenas um ensino à distância, vamos ser presenciais na vida da comunidade”, afirmou.

Logo após a visita ao gabinete, o prefeito apresentou a estrutura do Polo com uma visita ao local acompanhado da Secretária da Educação, Encarnação Manzano, da Diretora de Ensino Superior Eliana Breyer e da Coordenadora de Cursos Superiores de Universidades parceiras, Rosicleia Maria Ciprino Eles passaram também pelo Parque da Cultura e outros pontos da cidade.

Univesp

As inscrições para os cursos em Votuporanga se iniciaram no dia 12 de junho e se encerram no dia 10 de julho. Serão disponibilizadas 200 vagas para quatro diferentes graduações, sendo 50 vagas para Engenharia de Computação, 50 para Engenharia de Produção, 50 para Licenciatura em Matemática e 50 para Pedagogia.

As aulas serão divididas em momentos on-line e encontros presenciais. Para receber o programa, a Prefeitura investiu na compra de 50 computadores e providenciará outros equipamentos e materiais que serão disponibilizados no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga, mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação.

A Secretária da Educação Encarnação Manzano contou que o espaço já é parceiro de diversas universidades e agora passará a ser também da Univesp.

A diretora do Polo, Eliana Breyer, explicou que grande parte dos cursos da Univesp é realizada em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Trata-se de uma plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático e bibliografia das disciplinas e tirar dúvidas do conteúdo com tutores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas, discussões em grupo, trabalhos orientados por tutores. Ali, também podem solicitar serviços de secretaria acadêmica, assim como tirar suas dúvidas sobre o AVA.

Cursos em Votuporanga

Engenharia da Computação: conjunto de conhecimentos aplicados para projetar e construir computadores e periféricos, assim como desenvolver softwares (afinidade com Matemática, tecnologia e linguagens de programação).

Engenharia da Produção: conjunto de conhecimentos aplicados para desenvolver procedimentos e métodos que elevem a produtividade e a rentabilidade de uma organização (capacidade de sistematização de processos e raciocínio lógico).

Licenciatura em Matemática: conjunto de conhecimentos relativos a objetos abstratos, como números, figuras e funções, e as relações existentes entre eles, procedendo por método dedutivo (formação para atuação como profissional de educação no Ensino Básico).

Pedagogia: conjunto de conhecimentos que trata da educação de indivíduos e estuda os problemas relacionados com seu desenvolvimento como um todo.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 10 de julho. Interessados podem acessar www.univesp.br/vestibular e www.vestibularunivesp.com.br

No site estão o edital e outras informações sobre o processo seletivo. As provas serão dia 23 de julho e as aulas começam a partir de 21 de agosto deste ano.

O custo da inscrição é de R$ 48. Consulte no site condições para desconto. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

Quem pode se inscrever