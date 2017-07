O prefeito João Dado aproveitou sua visita à sede do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), na última quinta-feira (6/7), para agradecer à primeira-dama e presidente da pasta, Lu Alckmin, pela doação de 50 cobertores ao Fundo Social de Votuporanga, por meio da Campanha do Agasalho do Fussesp, coordenada anualmente por Lu.

Os cobertores recebidos foram integrados ao projeto “Cabide Solidário”, lançado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, na última sexta-feira (30/6).

Além das peças encaminhadas pelo Fussesp, o projeto recebeu expressiva doação de roupas, calçados e abrigos de diversas empresas e instituições da cidade, como Elektro, Senac e Núcleo Acadêmico de Direito da Unifev.

O Fundo Social de Votuporanga continua recebendo doações de qualquer pessoa ou empresa interessadas em colaborar com o projeto.

Cidadãos que precisarem se beneficiar do “Cabide Solidário” para retirada de peças devem realizar cadastro no Fundo Social. O atendimento à população é realizado das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, no prédio da Prefeitura de Votuporanga, localizado na Rua Pará, nº 3227. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.