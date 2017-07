A obra da nova unidade do Poupatempo estava prevista para ser entregue em junho deste ano, porém começou apenas neste mês

publicado em 18/07/2017

O Poupatempo estará localizado em frente à empresa Vikstar, próximo ao North Shopping

Da Redação





A obra da nova unidade do Poupatempo de Votuporanga que estava prevista para ser entregue em junho deste ano, começou apenas neste mês. Segundo o engenheiro civil, Sérgio Gomes Filho, do grupo North Shopping e S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda, empresa responsável pela obra do local, somente 5% da obra foi realizada até o momento.

“A obra foi iniciada neste mês e a nossa previsão de entrega é para o fim do ano. Esperamos que até o natal o Poupatempo esteja funcionando. O motivo do atraso é por conta do momento do país, porque tudo está andando um pouco devagar, mas vamos fazer tudo acontecer”, afirmou o engenheiro Sérgio Gomes Filho.

Até o momento foram feitas apenas as instalações enterradas, que envolve esgoto e ar condicionado, e também o contrapiso de concreto. “Dentro de 60 dias teremos um cronograma mais preciso, porque a obra já foi adiada algumas vezes e estamos voltando agora para ter um planejamento de datas precisas”, explicou.

Em nota, o Poupatempo afirmou que “no momento não temos novidades sobre uma possível mudança de endereço do Poupatempo Votuporanga”.

Atualmente, os serviços do Poupatempo são oferecidos na rua Bahia, 3.361. Ele estará localizado em frente à empresa Vikstar, próximo a Nova Prefeitura de Votuporanga e ao North Shopping.